2022/09/29 | 09:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها أسقطت طائرة مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى أربيل “بدت أنها تشكل تهديداً للقوات الأميركية في المنطقة”.القيادة المركزية الأميركية، أدانت الهجوم غير المبرر الذي شنه الحرس الثوري الإيراني” على محافظة أربيل، مؤكداً أن “هذه الهجمات … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيادة المركزية الأميركية: اسقاط طائرة مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى أربيل) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيادة المركزية الأميركية: اسقاط طائرة مسيرة إيرانية كانت متجهة إلى أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).