2022/09/29 | 09:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قالت الشرطة العراقية إن أربعة صواريخ أطلقت من شرق بغداد يوم الخميس...

ظهرت المقالة صواريخ على الخضراء تحمل رسائل التصعيد والوعيد أولاً على المسلة.

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