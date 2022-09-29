2022/09/29 | 09:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أشار موقع “ستراتفور” الأمريكي في توقعاته للربع الرابع من عام 2022...

ظهرت المقالة ستراتفور يتوقع فشلا سياسيا في العراق يؤثر على مصادر النفط أولاً على المسلة.

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