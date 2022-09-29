العراق.. أنصار الصدر ينسحبون من مناطق الاحتجاج والكاظمي يدعو لملاحقة مطلقي الصواريخ

2022/09/29 | 10:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحب أنصار التيار الصدري في العراق من ساحة التحرير في العاصمة بغداد ومن المناطق التي تظاهروا فيها أمس الأربعاء احتجاجا على انعقاد البرلمان دون توافق سياسي.

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