2022/09/29 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 11 ساعة

بارزاني يهنئ الحلبوسي بتجديد الثقة له رئيسا للبرلمان

منذ 11 ساعة

الدهلكي يدعو الى موقف حكومي وعربي ودولي شديد لردع الاعتداءات الايرانية المتكررة

منذ 11 ساعة

الحكيم يبارك الحلبوسي بتجديد الثقة له رئيسا للبرلمان

منذ 12 ساعة

الديمقراطي الكردستاني: الكرد حسموا الخلاف بشأن مرشح رئيس الجمهورية

منذ 13 ساعة

بالوثيقة..



طلب نيابي إلى التربية بشان امتحان اليوم لطلبة السادس المتأخرين عنه

منذ 13 ساعة

الديمقراطي الكردستاني يدعو للجوء إلى مجلس الأمن لإيقاف الاعتداءات الإيرانية

منذ 13 ساعة

نائب رئيس البرلمان: الاعتداءات الإيرانية تعد خرقاً لكل المواثيق الدولية

منذ 13 ساعة

وزير الخارجية: سيتم استدعاء السفير الإيراني غداً وتسليمه مذكرة احتجاج

منذ 14 ساعة

الإطار يثمن دور اعضاء البرلمان في استئناف المجلس عقد جلساته

منذ 15 ساعة

أول تعليق من حزب بارزاني على جلسة اليوم

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمم المتحدة تدين القصف الإيراني على العراق وتدعو إلى وقف التصعيد) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمم المتحدة تدين القصف الإيراني على العراق وتدعو إلى وقف التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).