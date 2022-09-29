الرافدين: مدة تسديد قرض 25 للمشاريع الصغيرة 6 سنوات

2022/09/29 | 10:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اصدر مصرف الرافدين توضيحا بخصوص فترة تسديد قروض المشاريع الصغيرة البالغة 25 مليون دينار للمواطنين اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى.

واعلن المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انمدة تسديد القرض 6 سنوات وبفائدة 6بالمئة”.

وبين ان “التقديم على قروض المشاريع الصغيرة للمواطنين يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات”.

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