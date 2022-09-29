الحشد ينفذ عملية تفتيش واسعة جنوب الموصل

2022/09/29 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نفذت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية تفتيش وتأمين واسعة جنوب مدينة الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، إن “العملية جاءت بالتعاون مع قيادة عمليات نينوى […]

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