2022/09/29 | 10:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بدأت صباح اليوم في الكويت عملية الاقتراع لانتخاب اعضاء مجلس الامة الكويتي لعام 2022 في فصله التشريعي الـ 17 لاختيار 50 نائبا لمجلس الأمة /البرلمان / من بين 305 مرشحين بينهم 22 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكويت..



بدء الاقتراع في انتخابات مجلس الأمة المركز الخبري الوطني.

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