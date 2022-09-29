لاذو بالفرار.. مسلحون يغتالون مدنياً في بغداد

2022/09/29 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ أمنيأفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخص من قبل مسلحين مجهولين فتحوا نيرانهم عليه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن حي العدل، مااسفر عن مقتله في الحال بعد اصابته بطلق ناري بمنطقة الرأس".وأضاف، ان "المسلحين لاذو بالفرار رغم اطلاق النار عليهم من قبل مفرزة للجيش كانت قريبة من مكان الحادث".

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