فؤاد حسين : سيادتنا مخترقة بقرارات أممية

2022/09/29 | 10:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، يوم الأربعاء، إنه سيتم استدعاء السفير الإيراني، يوم الخميس، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية القصف الإيراني على إقليم كردستان، فيما أشار إلى أن تحقيقات مجلس الأمن بشأن القصف التركي “مازالت مستمرة”.وأضاف حسين، خلال لقاء بملتقى الرافدين في بغداد، أن “السفير الإيراني في بغداد سيتم …

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