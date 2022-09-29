الرافدين: مدة تسديد قرض الـ ٢٥ مليوناً للمشاريع الصغيرة ٦ سنوات



الرافدين: مدة تسديد قرض الـ ٢٥ مليوناً للمشاريع الصغيرة ٦ سنوات
2022/09/29 | 10:36 - المصدر: آي كيو نيوز
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