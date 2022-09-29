دواء للزهايمر يبطئ تطوّر التدهور المعرفي في التجارب السريرية

2022/09/29 | 10:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرّح صانعا الأدوية Biogen (بيوجين) وEisai (إيساي) الثلاثاء، إنّ العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة لمرض الزهايمر الذي أطلق عليه اسم Lecanemab، يُبطّئ تطوّر التدهور المعرفي بنسبة 27٪ مقارنةً مع العلاج الوهمي.

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