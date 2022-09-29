لليوم الثاني.. سقوط صواريخ على وسط بغداد في تصاعد للاضطرابات

2022/09/29 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة إن 4 صواريخ أطلِقت من شرق

بغداد اليوم الخميس سقطت بالقرب من

المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية حيث

توجد مبان حكومية وبعثات أجنبية مع

تصاعد الاضطرابات السياسية.

وقال ضابطا شرطة إنه ”لم ترد

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