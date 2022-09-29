النزاهة: ضبط متهمين بالاختلاس والهدر في اثنين من دواوين الأوقاف

2022/09/29 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط

مُتَّهمين بالاختلاس وهدر المال العام

في اثنين من دواوين الأوقاف، مُبيِّنةً

أنَّ قيمة الاختلاس والهدر فاقت ملياري

دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في

بيان، إن "فر

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