الكتل الكونكريتية تعود لشمالي العاصمة

2022/09/29 | 11:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعادت القوات الامنية، اليوم الخميس، وضع الكتل الكونكريتية في أغلب طرق شمالي بغداد.

وقال مراسلنا إن “القوات الأمنية في بوابة بغداد الشمالية باشرت بتشديد إجراءاتها، مع وضع الكتل الكونكريتية بأغلب الطرق الفرعية، مع فتح مرر واحد لمرور المركبات”.

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