انطلاق عملية أمنية واسعة جنوب الموصل

2022/09/29 | 11:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوات الحشد مستمرة بتنفيذ عملياتها الأمنية الاستباقية لضرب أوكار الإرهاب.

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