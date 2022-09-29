كامالا هاريس تصل الى كوريا الجنوبية رداً على التجارب الصاروخية لبيونج يانج

2022/09/29 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت طائرة نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، الى كوريا الجنوبية، صباح الخميس، بعد إجراء بيونج يانج تجربة صاروخية جديدة.وتهدف زيارة هاريس إلى كوريا الجنوبية، التأكيد على قوة تحالف واشنطن مع سول في مواجهة بيونج يانج المسلحة نوويا.وبحسب وكالة … Readmore

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