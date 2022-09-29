اغنية كاظم الساهر هدية آسيا سيل للعراق حصرياً على جميع منصاتها الاجتماعية

2022/09/29 | 11:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغنية كاظم الساهر الجديدة، هدية من شركة آسياسيل للعراق… حصريا على جميع منصاتها الاجتماعية.في مبادرة جديدة من آسياسيل، وفي ظل الظروف التي يعيشها العراق في هذه المرحلة، أطلقت شركة الاتصالات اغنية بالتعاون مع القيصر كاظم الساهر كرسالة للوحدة والأخوة … Readmore

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