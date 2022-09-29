2022/09/29 | 11:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت شركة أمازون النقاب عن جهاز غير تلامسي يمكنه تتبع مراحل...

ظهرت المقالة أجهزة أمازون ترصد المستخدمين في نومهم..



بلا كاميرا أو ميكرفون أولاً على المسلة.

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