ماذا يقول مصمم نصب عقب السيكارة في الديوانية؟

2022/09/29 | 11:53 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: هذا العمل هو من تنفيذ النّحات منتظر الشباني من محافظة الديوانية...

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