البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس للجمهورية

2022/09/29 | 11:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس للجمهورية بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب

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