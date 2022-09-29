الصحة العالمية تؤكد أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا

2022/09/29 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام

منظمة الصحة العالمية أن معدل الوفيات

بسبب الإصابة بـ “كوفيد-19” انخفض كثيرا

خلال الفترة الماضية، وأصبح الوضع

حاليا أفضل من أي وقت مضى.

ويشير مدير المنظمة في مؤتم

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