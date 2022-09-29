لبنان تلغي جميع قيود وإجراءات كورونا للمسافرين إليها

2022/09/29 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لبنان إلغاء جميع القيود

والإجراءات المتعلقة بفيروس كورونا

للمسافرين القادمين إليها.

وقالت شركة الطيران المدني اللبنانية

في كتاب رسمي موجه الى جميع شركات

الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري

بب

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