أمريكا تنصح رعاياها بتجنب ثلاث مناطق عراقية

2022/09/29 | 12:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصحت القنصلية الامريكية في أربيل،

اليوم الخميس، رعاياها بتجنب السفر إلى

بعض مناطق كركوك وأربيل والسليمانية،

معتبرة أن العراق غير قادر على تقديم

"الدعم" لمواطني الولايات المتحدة.

وقالت القنصلية في بيا

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