2022/09/29 | 12:15 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0mOnK_XfQSw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | محمود شبر .. تشكيلي استطاع بالرسم ترجمة واقع بلاده بدلالات ورموز تعبيرية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. يوم جديد | محمود شبر .. تشكيلي استطاع بالرسم ترجمة واقع بلاده بدلالات ورموز تعبيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).