وزارة النفط العراقية .. صادرات العراق النفطية لشهر آب تقترب من 10 مليارات دولار

2022/09/29 | 12:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات المتحققة لشهر آب الماضي، حسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية (سومـو) .

وقالت سومو في بيان لها إن “كمية الصادرات من النفط الخام لشهر آب الماضي بلغت 101 مليون و 859 ألفا و528 برميل نفط بإيرادات بلغت 9 مليارات و688 مليونا و 903 الف دولار”.

واشارت الاحصائية الى أن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر آب الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليون و760 ألف برميل، فيما كانت الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان 1 مليون و109 آلاف و628 برميلا”.

وبينت ان “معدل سعر البرميل الواحد بلغ 95.120 دولاراً، لافتة إلى أن “الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل (32) شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي”.

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