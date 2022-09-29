وزارة المالية العراقية تصرف رواتب المتقاعدين بهذا الموعد!

2022/09/29 | 12:20 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت وزارة المالية الاتحادية، يوم الخميس، إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الأول/أكتوبر.

وقال مصدر في الوزارة، إن المالية وجهت هيئة التقاعد الوطنية بإطلاق رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر كانون الأول/أكتوبر مساء اليوم الخميس.

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