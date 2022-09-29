تجدد القصف المدفعي الإيراني على أربيل

2022/09/29 | 12:20 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مسؤول محلي، يوم الخميس، بتجدد القصف المدفعي الإيراني على ناحية سيدكان التابعة لإدارة منطقة “سوران” المستقلة شمال مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان العراق.

وقال مدير ناحية سيدكان احسان جلبي ان “القصف استهدف منطقة (سقر و برزيني) في الناحية”.

واضاف ان ” القصف لم يسفر عن وقوع ضحايا او اصابات حتى وقت كتابة هذا الخبر”.

وأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوماً صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، ما أوقع “13 شهيداً و58 جريحاً”.

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