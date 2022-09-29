‏العثور على جثة شاب طافية في نهر الفرات غرب الناصرية    



‏العثور على جثة شاب طافية في نهر الفرات غرب الناصرية    
2022/09/29 | 12:20 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ‏العثور على جثة شاب طافية في نهر الفرات غرب الناصرية     هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/29 | 12:20.

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