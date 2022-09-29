2022/09/29 | 12:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: _EyEfW6A2hs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أربيل.. عروض أوبرا عالمية بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية التشيكية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أربيل.. عروض أوبرا عالمية بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية التشيكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).