2022/09/29 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية العراقية: سنسلم السفير الايراني مذكرة احتجاج شديدة اللهجة-عاجل

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