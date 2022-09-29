الحشد والجيش ينفذان عملية أمنية لملاحقة فلول داعش جنوب الموصل

2022/09/29 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

شرعت قوة من اللواء 58 بالحشد الشعبي والجيش، الخميس، بتنفيذ عملية أمنية لملاحقة فلول داعش جنوب الموصل.

وشاركت بالعملية استخبارات قيادة عمليات نينوى للحشد ومكتب معاونية الاستخبارات والمعلومات في الحشد الشعبي واللواء ٥٨ حشد شعبي بالاشتراك مع قوة من الجيش.

وتهدف العملية لملاحقة عصابات داعش الإرهابية بالجزرات الوسطية في نهر دجلة شمال شرق ناحية القيارة جنوب الموصل

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