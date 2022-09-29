لبنان.. البرلمان يفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية

2022/09/29 | 12:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فشل مجلس النواب اللبناني، الخميس، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية وسط انقسامات سياسية وأزمة اقتصادية ومالية عميقة تعصف بالبلاد.

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