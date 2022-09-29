2022/09/29 | 12:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

> وزارة التربية العراقية:

وزارة التربية تنشر نتائج الاعتراضات الخاصة بالطلبة المتقدمين في مدارس المتميزين وثانويات كلية بغداد ومدارس المتفوقين للعام الدراسي 2022 – 2023 .

للاطلاع على نتائج الاعتراضات الدخول الى الرابط الالكتروني ادناه :-https://drive.google.com/drive/folders/13VXXUsWF3ukVru–1bMbv2sSmBLgH9BZ?usp=sharing

> وزارة التربية العراقية:🖼 Photo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تنشر نتائج الاعتراضات الخاصة بالطلبة المتقدمين في مدارس المتميزين) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تنشر نتائج الاعتراضات الخاصة بالطلبة المتقدمين في مدارس المتميزين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).