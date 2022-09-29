في عيد الهالوين..ما هو المنزل الأكثر رعبًا على

2022/09/29 | 12:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في موسم عيد الهالوين هذا، تدعو شقيقات ساندرسون من فيلم "هوكس بوكس" (Hocus Pocus) الضيوف للإقامة في كوخهن المخيف في غابات سيلم النائية بماساتشوستس.

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