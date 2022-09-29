روسيا : تسريبات نورد ستريم حدثت في منطقة تسيطر عليها المخابرات الأمريكية

2022/09/29 | 13:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية قولها، اليوم الخميس، إن التسريبات في خط أنابيب نورد ستريم للغاز، حدثت في منطقة تسيطر عليها أجهزة المخابرات الأمريكية.كانت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية قد صرحت لصحيفة «سفينسكا داجبلاديت»: «إن حرس السواحل اكتشف تسرباً رابعاً للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر في وقت سابق هذا الأسبوع.»ويشتبه الاتحاد الأوروبي بوجود عمل تخريبي وراء تسرب الغاز من خطوط الأنابيب الروسية أسفل سطح البحر إلى أوروبا، ووعد برد «قوي» على أي تعطيل متعمد للبنية التحتية للطاقة.وقالت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة في وقت متأخر، أمس الأربعاء، «اثنان من مواضع التسرب -الأربعة- في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد».والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.

رويترز

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