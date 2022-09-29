2022/09/29 | 13:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي، اليوم الخميس، ان الجهاز يعمل بنسبة ‎%‎30 من نسبة صلاحياته المقررة، موضحاً نحن لا ننظر الى الهدف على انه سياسي او عراقي بل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الساعدي: جهاز مكافحة الارهاب يعمل بنسبة ‎%‎30 من نسبة صلاحياته المقررة المركز الخبري الوطني.

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