العراق يسلّم إيران مذكرة احتجاج  “شديدة اللهجة” إزاء الهجمات الأخيرة على إقليم كردستان

2022/09/29 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

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سلمت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير الإيراني في بغداد محمد آل صادق مذكرة احتجاج “شديدة اللهجة” إزاء الهجمات الصاروخية الأخيرة على إقليم كردستان.

وقال المتحدث وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان له انه “تم إستدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة على مناطق في إقليم كردستان”.

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