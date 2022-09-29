قائد عمليات بغداد: الطرق المحيطة بمكان تظاهرات السبت سيتم قطعها.. هذا ما يخص جسر الجمهورية والسنك

2022/09/29 | 13:08 - المصدر: وكالة خبر

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حدد قائد عمليات بغداد الفريق الركن احمد سليم، الخميس موعد فتح جسري الجمهورية والسنك امام حركة السير، فيما أشار إلى أنه سيتم قطع بعض الطرق المحيطة في مكان تظاهرات السبت المقبل.

وقال سليم إن “جميع الطرق المغلقة اعيد فتحها أمس بعد انتهاء المظاهرات في ساحة التحرير، والحياة عادت الى طبيعتها بالعاصمة”، مبيناً، أن “جسري السنك والجمهورية مازالا مقطوعين ويستمر ذلك لغاية السبت المقبل الموافق الأول من تشرين الأول بعد انتهاء المظاهرات، حيث سيتم فتحهما بحسب تطور الموقف”.

واضاف ان “اي قطع في الشوارع متوقف على وضع المظاهرات”، مشيراً الى أن “المتوقع أن تكون تظاهرات السبت في ساحة التحرير وبعدها في ساحة النسور”.

وأكد أن “اعداد المتظاهرين إذا كانت كبيرة فسيتم قطع بعض الطرق المؤدية الى مكان التظاهر، وسيتم نصب نقاط تفتيش المتظاهرين لمنع دخول المشاغبين والاسلحة البيضاء او النارية”، لافتا الى أن “الحفاظ على سلمية المظاهرات تهدف للحفاظ على المتظاهرين”.

وبين انه “سيتم قطع بعض الطرق المحيطة فقط بمنطقة التظاهر، لتلافي حصول اختناقات مرورية داخل العاصمة”، موضحا ان “هنالك آلية عمل وسياق ثابت يتضمن تدقيق المتظاهرين وتفتيش العجلات المتجهة الى ساحات التظاهر”.

وذكر سليم، أن “هناك تواصلاً مع قادة المظاهرات والناشطين، واكثر الذين تواصلنا معهم اكدوا أن التظاهرات سلمية وهناك تنسيق معهم”، مؤكداً “إننا نقوم بواجبنا بصورة صحيحة للحفاظ على سليمة المظاهرات”.

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