الجريمة أخذت طابعاً جديداً لا يمكن السكوت عنه.. العراق يسلم ايران رسالة شديدة اللهجة

2022/09/29 | 13:12 - المصدر: وكالة نون

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إستدعت وزارة الخارجيَّة، اليوم

الخميس، السفير الإيرانيّ لدى العراق

محمد كاظم آل صادق، جرّاء عمليات القصف

المدفعيّ والجويّ بالصواريخ والطائرات

المُسيّرة على مُدن وقرى متعددة في

إقليم كردستان العراق،

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