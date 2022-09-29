السعودية تدين القصف الايراني الذي استهدف اقليم كردستان (وثيقة)

2022/09/29 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادادانت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، القصف الايراني الذي استهدف اقليم كردستان.وجاء في وثيقة صادرة عن الخارجية السعودية وتلقتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:

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