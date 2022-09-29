اوبك+ تناقش تخفيض الانتاج الشهر المقبل

2022/09/29 | 13:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قالت ثلاثة مصادر، اليوم الخميس، إن أعضاء بارزين في أوبك+ بدأوا مناقشات بشأن خفض إنتاج النفط في الاجتماع المقبل للمجموعة في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقال مصدر من أوبك للوكالة ذاتها، إن الخفض “مرجح” في حين قال مصدران آخران في أوبك + إن أعضاء بارزين تحدثوا بشأن الموضوع.

وقال مصدر مطلع على التفكير الروسي لرويترز في وقت سابق هذا الأسبوع إن موسكو قد تقترح خفضا يصل إلى مليون برميل يوميا.

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