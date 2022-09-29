"زوجة والده قتلته خنقاً".. إجرام واسط تكشف تفاصيل جريمة قتل "حدث"

2022/09/29 | 13:21 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – واسطكشفت مكافحة إجرام واسط، اليوم الخميس، تفاصيل جريمة قتل "حدث" قامت بارتكابها زوجة والده.

وذكرت مديرية شرطة المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بجهود امنية حثيثة وعمل متواصل، كشفت مكافحة إجرام واسط جريمة قتل غامضة، حيث قامت المتهمة بقتل المجنى عليه الحدث ابن زوجها "خنقا" اثر خلاف عائلي مع زوجها".

وأوضحت، أنه "اجري كشف الدلالة وجاء مطابقاً للحقيقة وتم تجريمها وفق أحكام المادة ٤٠٦ قتل عمد"، لافتة إلى انه " تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمة وإحالتها إلى المحاكم المختصة لتنال جزاءها العادل".

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