العراق.. السفيرة الأميركية تدين الاعتداءات على المؤسسات وتدعو للحوار

2022/09/29 | 13:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدانت السفيرة الأميركية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، الخميس، "الاعتداءات على شعب ومؤسسات العراق"، داعية إلى إيقاف "دوامة العنف" وإجراء حوار شامل.

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