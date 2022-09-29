الدفاع النيابية: تكليف شخصية عسكرية بأكثر من منصب مخالفة صريحة للقوانين

2022/09/29 | 13:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انتقد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب نايف الشمري، تكليف شخصية عسكرية بأكثر من منصب، معتبرا تلك الخطوة بأنها مخالفة صريحة للقوانين النافذة.

وقال الشمري في بيان لمكتبه الاعلامي، ان “هنالك معلومات وردت إلينا بتكليف شخصية عسكرية بمنصب عسكري اخر اضافة للمنصب السابق الذي يشغله في مخالفة صريحة وواضحة لجميع القوانين النافذة”.

واضاف الشمري، ان “هكذا قرارات اجتهادية وغير مدروسة تؤثر بشكل واضح على استقلالية المؤسسة العسكرية، تستوجب معالجة فورية وهو ما سنعمل على طرحه ومناقشته داخل لجنة الامن والدفاع النيابية واستضافة الجهات المعنية بهذا الامر للوقوف على حيثيات واسباب هكذا خطوات وقرارات غير قانونية”.

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