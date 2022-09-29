البرلمان اللبناني يخفق في اختيار رئيس جديد للبلاد

2022/09/29 | 13:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أخفق المشرعون اللبنانيون في انتخاب رئيس جديد خلال التصويت، الخميس، في...

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