2022/09/29 | 13:48 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 29 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: قدم قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول ركن عبدالوهاب الساعدي، الخميس،...

ظهرت المقالة قائد جهاز مكافحة الارهاب: لم نسمح لأي منتسب التدخل في الجانب السياسي أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد جهاز مكافحة الارهاب: لم نسمح لأي منتسب التدخل في الجانب السياسي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد جهاز مكافحة الارهاب: لم نسمح لأي منتسب التدخل في الجانب السياسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).