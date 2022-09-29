الخارجية العراقية تستدعي السفير الايراني وتسلمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

2022/09/29 | 13:54 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية ،اليوم الخميس، عن استدعاء السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف، إنه “تم استدعاء السفير الإيراني في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة جرّاء عمليات القصف المستمرة على مناطق في إقليم … Readmore

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