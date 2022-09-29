الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف التصعيد فى كردستان واحترام سيادة العراق

2022/09/29 | 13:58 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – متابعة دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى إيقاف التصعيد فى إقليم كردستان واحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه.وذكر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك – فى بيان اليوم الخميس، أن” جوتيريش يتابع بقلق ما تردد عن قصف في إقليم كردستان العراق، بما في ذلك المناطق المدنية”.وطالب جوتيريش خلال …

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