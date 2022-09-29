لبناني يقتل ابنه بإطلاق الرصاص عليه ثم ينتحر

2022/09/29 | 13:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزت جريمة مروعة صباح الخميس، منطقة بعلبك في لبنان حيث وقعت جريمة مروّعة، عندما قام شخص بقتل ولده وهو مجنّد في الجيش اللبناني، وبعدها أقدم على الانتحار.

وأكدت الجهات الأمنية أنها تعاملت مع بلاغ يفيد بوقوع الجريمة عند الساعة الخامسة فجراً، حيث تواجدت الجهات المعنية في المكان وتم إجراء تحقيقات موسعة وفق ما نشرته صحيفة «الديار» اللبنانية.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية أن خلافاً نشب ليلة أمس الأربعاء بين الأب وابنه على خلفية تخلف الابن عن الالتحاق بالجيش قبل إقدام الأب على قتل ابنه فجر الخميس.

كما تبين أنه لم تكن لديه رغبة في التحاق ابنه بالجيش ونشب خلاف حاد بينهما؛ كما أظهرت التحقيقات أن الوالد قتل ابنه بإطلاق النار عليه بشكل مباشر.

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